Верховная Рада зарегистрировала два законопроекта, которые должны помочь привлечь "миллиардные инвестиции" для проекта Дия City. В общем, эти законопроекты вносят изменения в 27 нормативно-правовых актов.

Речь идет про законопроекты №4303 "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине" и №4305 "О внесении изменений в уголовное законодательство о порядке проведения служебного расследования уголовных правонарушений с целью обеспечения надлежащих условий для развития цифровой экономики".

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Что предусматривают законопроекты

Как говорят в Минцифре, Дия City (специальный правовой режим для IT-компаний) уже за 5 лет увеличит объем рынка IT до 11,8 миллиардов долларов.

Мы построим сообщество инвесторов и разработчиков, привлечем миллиардные инвестиции, а Украина станет мировым IT-хабом,

– заявил глава Минцифры Михаил Федоров.

Законопроекты объединяют важные инициативы по развитию IT-рынка. В частности, это защита от силового давления, выгодные модели оформления трудовых отношений и т. п., дополнительная защита персональных данных. Инновацией станет введение GIG-модели трудовых отношений.

Федоров также надеется, что это позволит активизировать развитие местных стартапов.