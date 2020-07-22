Из-за ситуации с коронавирусом компания Microsoft решила отказаться от плановых обновлений из-за пандемии коронавируса. Большой апдейт состоялся только в мае, и вместе с новыми функциями принес и много проблем.

Сейчас компания представила свежий апдейт для Windows 10. Как пишет Wccftech, это первое обновление после перерыва, не связанное с безопасностью.

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Недавно Microsoft сообщила о возвращении к стандартному режиму выпуска обновлений для Windows. Как известно, решение о временном прекращении выпуска дополнительных обновлений для Windows, компания приняла в марте.

Детали

Обновление получило кодовое название KB4559004 предназначенное для Windows 10 версий 1909 (ноябрь 2019 года), 1903 и 1809.

Апдейт устраняет, в частности, следующие проблемы:

баг, приводивший Excel в нерабочее состояние,

баг, который не давал системе распознавать камеру Windows Hello,

проблему с подключением к сети с помощью модемов LTE, тому подобное.

Как известно, необязательные обновления выходят в третью или четвертую неделю каждого месяца. А вот обновление безопасности появляются "по вторникам" (Update Tuesday) – во второй вторник месяца.