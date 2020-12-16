Калифорнийский стартап Zoox, купленный Amazon в начале года, показал электрический микроавтобус для пассажиров. Роботакси способно двигаться в обоих направлениях.

Amazon купила стартап Zoox в начале 2020 года, но компания занимается созданием автономного транспорта еще с 2018-го. Тогда она одной из первых получила разрешение на проведение испытаний робомобилей в Калифорнии. Сначала тесты проходили с водителем, который обеспечивал страховку в случае непредвиденных ситуаций. А уже осенью этого года Zoox начала тестировать беспилотники без страхующих водителей, пишет New Atlas.

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Роботакси Zoox может ехать в обе стороны и не имеет кабины водителя / Фото newatlas.com

Детали

Первые тесты технологии проходили на легковых автомобилях, переоборудованных под автономное управление. Теперь же компания разработала кабину с двумя сиденьями друг напротив друга, предназначенными для четырех пассажиров. Салон оснащен специальными подушками безопасности для двунаправленного транспорта.

Такой транспорт способен легко изменить направление движения. Он компактный – длина составляет всего 3,6 метра.

Питается роботакси от батареи на 133 кВт * ч. Ее должно хватить на 16 часов работы. В комплект входят традиционные элементы беспилотных электромобилей: камеры, радар и лидар, которые обеспечивают возможность двигаться по проезжей части без водителя. Для последнего в салоне даже не оставили места.

Шаттл способен развивать скорость до 120 километров в час.

Салон роботакси Zoox / Фото newatlas.com

Мы трансформируем опыт езды, чтобы обеспечить городу высококачественный транспортный сервис. Несмотря на тревожную статистику по эмиссии углекислого газа и дорожных аварий, мы считаем особенно важным создание устойчивого, безопасного решения, которое позволит пассажирам добраться из пункта А в пункт Б,

— заявила исполнительный директор Zoox Айча Эванс.

Пока не известно, когда Zoox планирует начать обслуживание пассажиров, но компания уже проводит испытания в Лас-Вегасе, Сан-Франциско и Фостер-Сити.