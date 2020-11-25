Hugo Award – литературная премия в области научной фантастики. Традиционно она вручается авторам книг. Однако теперь стало известно о намерении присудить награду за видеоигру.

Представители Комитета DisCon III, 79-го собрания Всемирной конвенции научной фантастики, заявили в Twitter, что литературная премия "Хьюго" впервые будет присуждена за лучшую научно-фантастическую или фэнтезийную видеоигру. Во всем виновата пандемия коронавируса: из-за карантина весь 2020 год мы играли больше, чем обычно, поэтому видеоигры заслужили своей оценки. Об этом пишет Engadget.

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Что известно

Произойдет это уже в 2021 году, однако в дальнейшем может стать постоянной практикой. Ведь некоторые игры своим литературным наполнением не уступают хорошим книгам. Согласно правилам комитета, кандидаты на присуждение награды рассматриваются только за прошлый год. Поэтому, вероятно, за награду могут побороться Half-Life Alyx и Cyberpunk 2077, если последнюю снова не перенесут.

В прошлом комитет Конвенции не раз проводил эксперименты с новыми категориями для награждений. Например, в 2002 и 2005 годах награды были вручены лучшим интернет-сайтам, но с тех пор подобных случаев не было.