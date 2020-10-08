Украинская студия GSC Game World опубликовала свежий тизер долгожданной игры S.T.A.L.K.E.R. 2. На новых кадрах можно увидеть завод Юпитер.

Новый ролик обнародовали на официальных страницах GSC Game World в соцсетях.

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Что нового показали

В новом трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2 показали еще одну игровую локацию. На 10-секундном видео, которое опубликовала GSC Game World, можно увидеть завод Юпитер, до и после катастрофы на Чернобыльской АЭС.

"Ходят слухи, что есть секретный тоннель в Припять под Юпитером. Но дело в том, что эти слухи появляются обычно после второго стакана. После таких разговоров Юпитер становится таким чертовым кошмаром, что никто не смеет приближаться к нему", – сказано в описании к Facebook.