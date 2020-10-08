Долгожданная игра S.T.A.L.K.E.R. 2: появился новый трейлер
Украинская студия GSC Game World опубликовала свежий тизер долгожданной игры S.T.A.L.K.E.R. 2. На новых кадрах можно увидеть завод Юпитер.
Новый ролик обнародовали на официальных страницах GSC Game World в соцсетях.
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Что нового показали
В новом трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2 показали еще одну игровую локацию. На 10-секундном видео, которое опубликовала GSC Game World, можно увидеть завод Юпитер, до и после катастрофы на Чернобыльской АЭС.
"Ходят слухи, что есть секретный тоннель в Припять под Юпитером. Но дело в том, что эти слухи появляются обычно после второго стакана. После таких разговоров Юпитер становится таким чертовым кошмаром, что никто не смеет приближаться к нему", – сказано в описании к Facebook.
Что известно о S.T.A.L.K.E.R. 2?
Это игра в жанре постапокалиптического шутера от украинских разработчиков, события которой происходят в Чернобыльской зоне. Известно, что S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет сначала на Xbox Series X и PC, а уже позже станет доступной на PlayStation 5.
При этом точная дата анонса до сих пор неизвестна. Инсайдеры предполагают, что ее анонс стоит ожидать в 2021-2022 годах.