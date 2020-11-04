Vodafone тоже запускает домашний интернет и телевидение
Еще один украинский мобильный оператор Vodafone решил запустить услуги домашнего интернета и телевидения. При этом компания намерена построить собственную сеть в Украине.
Об этом заявила генеральный директор компании Ольга Устинова, передает Интерфакс-Украина.
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"На стратегической сессии с акционером мы приняли решение о выходе на рынок фиксированного интернета. Это становится для нас одним из стратегических приоритетов развития на ближайшие два года", – заявила Устинова.
Пакеты
По ее словам, Vodafone Украина будет запускать комбинированные пакетные планы. То есть пользователи могут получать все услуги:
- мобильная связь,
- мобильный и домашний интернет,
- телевидение.
Гендиректор также отметила, что компания уже приступила к реализации проекта. Компания будет активно развивать это направление. Пока они оценивают инвестиции от сотен миллионов до миллиарда гривен, а возможно и больше.
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Также в Vodafone рассматривают использование гибридной модели, которая предусматривает строительство собственных гринфилдов, а также покупку других компаний.
Когда планируют запустить домашний интернет – в Vodafone не уточнили.
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