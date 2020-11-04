Еще один украинский мобильный оператор Vodafone решил запустить услуги домашнего интернета и телевидения. При этом компания намерена построить собственную сеть в Украине.

Об этом заявила генеральный директор компании Ольга Устинова, передает Интерфакс-Украина.

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"На стратегической сессии с акционером мы приняли решение о выходе на рынок фиксированного интернета. Это становится для нас одним из стратегических приоритетов развития на ближайшие два года", – заявила Устинова.

Пакеты

По ее словам, Vodafone Украина будет запускать комбинированные пакетные планы. То есть пользователи могут получать все услуги:

мобильная связь,

мобильный и домашний интернет,

телевидение.

Гендиректор также отметила, что компания уже приступила к реализации проекта. Компания будет активно развивать это направление. Пока они оценивают инвестиции от сотен миллионов до миллиарда гривен, а возможно и больше.

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Также в Vodafone рассматривают использование гибридной модели, которая предусматривает строительство собственных гринфилдов, а также покупку других компаний.

Когда планируют запустить домашний интернет – в Vodafone не уточнили.