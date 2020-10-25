Мы уже рассказывали, что ученые в США разработали прототип очков дополненной реальности, которые предназначены они для собак. Изобретение пригодится военным кинологам, чтобы увидеть, где находится животное, и давать команды удаленно.

Компания Command Sight показала очки дополненной реальности для собак. Об этом сообщила Армия США, также участвующая в разработке изобретения.

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Что известно об устройстве

В очки встроили камеру, передающую информацию кинологам в режиме реального времени и помогающую следить за животным. Также есть дисплей, на котором отображаются команды, и рация, чтобы животное могло слышать команды.

Мы все еще находимся на начальных этапах исследования применения этой технологии до собак, но результаты очень многообещающие",

– сказал основатель Command Sight доктор А. Дж. Пепер.

Пока исследования проводились лишь с ротвейлером Матером. Основные научные исследования, стоящие за этой технологией, сосредоточены на понимании собачьего зрения и познания. Очки дополненной реальности специально разработаны, чтобы подготовить любую собаку с помощью визуального индикатора, который позволяет ей направляться в определенное место и реагировать на визуальный сигнал в очках. Обработчик может видеть все, что видит собака, чтобы подавать ей команды.

Начальный прототип – проводной. Поэтому Матер фактически ограничен в движениях. Но исследователи работают над тем, чтобы сделать технологию беспроводной на следующем этапе развития.



Прототип очков дополненной реальности для собак / фото Command Sight

Сейчас военные рабочие собаки обычно направляются ручными или лазерными сигналами, что требует нахождения рядом человека, а это может быть вопросом безопасности. Очки с дополненной реальностью могут предложить новую альтернативу.

Система дополненной реальности использует защитные очки от Rex Specs, которые военные собаки уже носили для защиты в суровых условиях. Используя продукт, который собаки уже привыкли носить, исследователи рассчитывают на облегченное внедрение технологии.

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Управление технологий быстрого реагирования Министерства обороны США обеспечило финансирование следующего этапа исследований. Благодаря этому финансированию Command Sight сейчас сотрудничает с военно-морским спецназом над созданием прототипов, которые будут проверены на их военных рабочих собаках.