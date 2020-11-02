Чтобы снизить расходы на оплату бригад рабочих, специализирующихся на устранении дефектов дорожного полотна, группа британских исследователей разрабатывает специальную роботизированную систему ARRES. По замыслу создателей, она сможет полностью взять на себя все работы в отношении ямочного ремонта дорог – участие человека в этом процессе не понадобится.

Ведут проект инженеры университета Ливерпуля, которые запустили стартап Robotiz3d. По замыслу участников, интеллектуальная система сможет в автономном режиме осуществлять ремонт дорог: закладывать трещины, выбоины или ямы, возникающие на асфальте, сообщает news.liverpool.

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Как будет работать система ремонта дорог

Robotiz3d рассчитывает подключить к работе системы ARRES искусственный интеллект, который сможет самостоятельно определять характер повреждения и принимать решения по его ремонту. Сама же система будет состоять из платформы на колесах, дополненной инструментами автоматического распознавания дефектов дороги.

Современные методы выявления и ремонта выбоин трудоемкие, медленные, опасные и дорогие для экономики и окружающей среды. Новая технология, которую мы разрабатываем, сделает содержание дорог дешевле и чище, что поспособствует их безопасности и снижению стоимости ремонта,

– отметил руководитель проекта ARRES Себастьяно Фичер.

Примечательно, что пока в мире не существует аналогов такой автоматической системы. По подсчетам аналитиков, властям Великобритании за последние десять лет пришлось выделить более миллиарда фунтов стерлингов на осуществление ремонта дорог на территории страны.