Компания Apple должна выпустить новую линейку смартфонов iPhone 12 в сентябре. Это подтверждают и многочисленные утечки. А вот старт продаж могут перенести на октябрь-ноябрь, или даже на следующий год.

По крайней мере об этом говорят аналитики компании Wedbush Securities, передает macrumors.

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Они утверждают, что смартфон iPhone 12 без поддержки сетей 5G выйдет в начале 2021 года.

Что это значит

В сентябре мы увидим 4 новые модели из линейки iPhone 12. Все они получат поддержку 5G, что скажется на стоимости всех моделей.

А вот доступная версия iPhone 12 с поддержкой сети 4G выйдет в феврале следующего года.

Этот смартфон будет стоить 800 долларов (21 600 гривен). Конечно, аналогичная версия с 5G обойдется пользователям дороже. Возможно, это такая стратегия Apple. В 2018 году самый доступный смартфон iPhone Xr тоже вышел с некоторым опозданием по сравнению с основной линейкой.