Более 60 дронов в небе над Киевом: яркое световое шоу к Году осведомленности о раке легких
Возле Олимпийского стадиона в столице 25 ноября состоялся технологический перформанс с участием более чем 60 дронов, приуроченный к старту Года осведомленности о раке легких. Команда из 20 дизайнеров, 3D-художников, специалистов по свету и звуку в течение 2 месяцев создавала информационное шоу, которое рассказывает о болезни, которую за год диагностировали около 13 тысячам украинцев.
Как все происходило
Десятки дронов взлетели возле Олимпийского стадиона и под звуковое сопровождение создавали в небе фигуры, подсвечивались с земли, сообщает 24 канал.
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Во время информационного шоу зрителям рассказывали о проблематике рака легких в Украине, статистику заболеваемости, группы риска и важность ранней диагностики. В основу технологического перформанса заложено истории трех людей, чью жизнь изменил рак легких.
"Этим перформансом мы стремимся привлечь внимание общества к болезни, от которой в Украине смертность составляла более 9 тысяч случаев в год. Рак легких – одно из самых распространенных онкологических заболеваний в Украине, а низкая осведомленность и распространенность мифов о болезни может помешать обратиться к врачу вовремя . Несмотря на то, что рак легких считается "мужской" болезнью, которая поражает в основном курильщиков, на самом деле группа риска значительно шире. Так рак легких обнаруживают и у молодых людей и у людей, которые никогда не курили", – говорит Оксана Сурцева, организатор проекта, медицинский директор "Рош Украина".
Фото светового шоу
Световое шоу в Киеве, видео:
Что такое Год осведомленности о раке легких
Это информационный проект, цель которого повысить уровень знаний украинцев о раке легких, его профилактике и лечении. Во всем мире именно ноябрь посвященный информированию об этой болезни, однако, несмотря на распространенность этого вида рака и высокой смертности от него, компания «Рош Украина» приняла решение начать годовой проект.
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Организаторы проекта рассказывают украинцам о важности внимательного отношения к своему здоровью и особенно для людей, находящихся под влиянием факторов риска: в частности для курильщиков, работников предприятий с вредными условиями труда и жителей загрязненных городов или людей, имеющих родственников, которые болеют или болели раком легких.
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