Возле Олимпийского стадиона в столице 25 ноября состоялся технологический перформанс с участием более чем 60 дронов, приуроченный к старту Года осведомленности о раке легких. Команда из 20 дизайнеров, 3D-художников, специалистов по свету и звуку в течение 2 месяцев создавала информационное шоу, которое рассказывает о болезни, которую за год диагностировали около 13 тысячам украинцев.

Как все происходило

Десятки дронов взлетели возле Олимпийского стадиона и под звуковое сопровождение создавали в небе фигуры, подсвечивались с земли, сообщает 24 канал.

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Во время информационного шоу зрителям рассказывали о проблематике рака легких в Украине, статистику заболеваемости, группы риска и важность ранней диагностики. В основу технологического перформанса заложено истории трех людей, чью жизнь изменил рак легких.

"Этим перформансом мы стремимся привлечь внимание общества к болезни, от которой в Украине смертность составляла более 9 тысяч случаев в год. Рак легких – одно из самых распространенных онкологических заболеваний в Украине, а низкая осведомленность и распространенность мифов о болезни может помешать обратиться к врачу вовремя . Несмотря на то, что рак легких считается "мужской" болезнью, которая поражает в основном курильщиков, на самом деле группа риска значительно шире. Так рак легких обнаруживают и у молодых людей и у людей, которые никогда не курили", – говорит Оксана Сурцева, организатор проекта, медицинский директор "Рош Украина".

Фото светового шоу

Световое шоу в Киеве, видео:

Что такое Год осведомленности о раке легких

Это информационный проект, цель которого повысить уровень знаний украинцев о раке легких, его профилактике и лечении. Во всем мире именно ноябрь посвященный информированию об этой болезни, однако, несмотря на распространенность этого вида рака и высокой смертности от него, компания «Рош Украина» приняла решение начать годовой проект.

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Организаторы проекта рассказывают украинцам о важности внимательного отношения к своему здоровью и особенно для людей, находящихся под влиянием факторов риска: в частности для курильщиков, работников предприятий с вредными условиями труда и жителей загрязненных городов или людей, имеющих родственников, которые болеют или болели раком легких.

Важно! Рак легких на ранних стадиях часто протекает без симптомов, пока не становится распространенным. Однако некоторые пациенты имеют симптомы рака уже на I-II стадии: кашель, который не проходит или усиливается, боль в груди, одышка, общее ухудшение состояния здоровья. Если при появлении этих симптомов вовремя обратиться к врачу, есть возможность диагностировать заболевание на ранней стадии, когда лечение может быть более эффективным