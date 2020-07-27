Экс-министр Кабинета министров, сооснователь monobank Дмитрий Дубилет заявил о запуске проекта под названием РРО Checkbox. Это позволит избавиться от устаревших кассовых аппаратов.

О новом проекте Дубилет рассказал на своей странице в Facebook. Он напомнил, что большинство предпринимателей должны иметь кассовые аппараты. Они довольно дорогие, но в современных условиях мало эффективные.

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Что предлагает Дубилет

"Мы создали крутой программный продукт, который позволит украинскому бизнесу экономить деньги и быть эффективным. Речь идет о так называемых программных РРО или, проще, программных кассах", – сказал Дубилет.

Он добавил, что Checkbox уже тестируют несколько крупных сетей. Запуск сервиса должен состояться 1 августа.

Всего в компании выделяют 3 группы клиентов.

Малый бизнес . Они смогут пользоваться веб-страницей, чат ботом или мобильным приложением. Клиенты смогут формировать чеки и печатать их или отправлять клиенту на емейл.

. Они смогут пользоваться веб-страницей, чат ботом или мобильным приложением. Клиенты смогут формировать чеки и печатать их или отправлять клиенту на емейл. Интернет-магазины . Им предоставляют API, что легко интегрируется с интернет-магазинами. Они смогут отправлять клиенту автоматически чек на почту после оплаты и получения товара.

. Им предоставляют API, что легко интегрируется с интернет-магазинами. Они смогут отправлять клиенту автоматически чек на почту после оплаты и получения товара. Розничная торговля (средний и крупный бизнес). Они получат инструмент для интеграции с фронт-системами (программа, которая устанавливается в пару кликов и заменяют собой кассу).

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Цена

До октября сервис будет бесплатным. Далее для малого бизнеса этот продукт будет стоить 149 гривен за одну кассу в месяц.