120 лет назад, 7 декабря 1900, родилась выдающаяся украинская художница Екатерина Белокур. Ее работы в свое время поразили даже одного из величайших художников XX века Пабло Пикассо. Ко дню рождения украинского мастера поисковик Google подготовил тематическую картинку – дудл.

Как выглядит дудл, посвященный Екатерине Белокур

Екатерина Белокур на весь мир прославилась своими натюрмортами, а именно рисунками цветов и природы. Именно эти фрагменты ее работ и изобразили авторы дудла. Также на тематической картинке можно увидеть саму Екатерину Белокур - удожница с кисточкой и красками стоит у мольберта. Об этом сообщает 24 канал.

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Дудл к 120-летию Екатерины Белокур / Cкриншот

Как отметили авторы дудла, Екатерина Белокур – виртуоз-самоучка, получившая международную известность благодаря своим детализированными и яркими картинами. А именно , в которых особое внимание уделяет цветам. Благодаря мужественный преданности ремеслу, Белокур преодолела большие трудности и получила признание вместе с другими мастерами своего времени.

Поздравляем с днем рождения художницу, которая доказала, что никогда не поздно раскрыть свой потенциал,

– подчеркнули авторы тематической картинки.

Добавим, что дудл по случаю 120-летия Екатерины Белокур можно увидеть только в Украине.



Упрощенный вариант дудла, посвященный Екатерине Белокур / Скриншот

Что известно о Екатерине Белокур: биография художницы

Будущая художница родилась в селе Богдановка. Тогда это была Полтавская губерния, а сегодня – Киевская область. Примерно в 6-7 лет Катя научилась читать. На семейном совете решили не отдавать ее в школу, так как читать она и так умеет, а экономия одежды и обуви – огромная. В итоге это очень повлияло на судьбу Екатерины, ведь препятствовало и получить какое-то художественное образование, а также сделать какие-то выставки картин – везде нужно было иметь документ об образовании.

Кроме любви к науке, Екатерина Белокур уже с самых первых лет жизни проявляла способности и любовь к рисованию. Бывало, достанет угольки из печи и распишет ими стены, или тайком возьмет из дома кусок полотна и убежит в поля: порисует по нему, вымыет и затем снова начнет рисовать. Кисточки она делала из шерсти животных и веточек деревьев, а в качестве красок ей служили настои свеклы, бузины, калины.



В этой усадьбе жила Екатерина Белокур / Фото "Украина Инкогнита"

Но и это занятие ее родители не одобряли – сильно ругали и даже рвали рисунки. А однажды, когда Екатерина была в зрелом возрасте, после очередного семейного скандала девушка в отчаянии побежала к реке топиться. К счастью, это вовремя увидела мать и бедствия удалось избежать, но тот случай все же сказался на здоровье художницы, поскольку простуженные в ледяной воде ноги не давали ей покоя до конца жизни.

По данным различных источников, Екатерина Белокур в 1922 или 23 году прочитала о Миргородском техникуме художественной керамики. Даже слово "керамика" оказалось для нее незнакомым, а вот слово "художественный" было понятно. И она решила поехать в Миргород. Но ей в техникуме отказали, причина – отсутствие школьного аттестата. Заметим, что не помогли даже рисунки, которые она привезла, чтобы показать комиссии. После девушка в отчаянии оставила свои работы во дворе заведения.

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Смотрите видео с подборкой самых известных работ Екатерины Белокур

Девушка не смутилась и рисовать не бросила, несмотря на все. Даже еще яростнее взялась за работу, с надеждой повторить попытку. В 1928 году она снова решает попробовать свои силы. На этот раз в Киевском театральном техникуме. Однако и здесь разговор закончился на документе о школьном образовании.

Однако счастье все же улыбнулось художнице. Однажды Екатерина услышала по радио песню "Чи я в лузі не калина була?" в исполнении прославленной оперной певицы и одной из лучших исполнительниц народных произведений Оксаны Петрусенко. Девушку так поразило ее пение, что она решила написать артистке. В конверт, кроме самого письма, Катя положила еще и кусок полотна, на котором как раз и были изображены та же калина, а поскольку адреса не знала, то подписала так: "Киев, академический театр, Оксане Петрусенко"... Письмо все же пришло, а сам рисунок произвел на нее большое впечатление. Поэтому, певица попросила других художников обратить внимание на художницу-самоучку.



Именно такой украинцам запомнилась Екатерина Белокур / Фото взято из соцсетей

И в результате к Екатерине Белокур пришел успех – сначала ее работы выставляют в области, далее – в Киеве, Москве и, наконец, в Париже. В столице Франции с ними познакомился и Пабло Пикассо, который впоследствии произнес слова, дороже всяких похвал: "Если бы у нас была художница такого уровня мастерства, мы бы заставили заговорить о ней весь мир!"

Далее были и принятие в Союз художников Украины, и звание Народного художника Украины, и регулярные выставки от Полтавы до Москвы. Но мечта переехать в Киев осталась только мечтой.

В последние годы она тяжело болела, сказывались лишения тогдашнего сельского быта, неустроенность в личной жизни, болезнь матери. Умерла художница 9 июня 1961 года. А в 1977 году в селе Богдановка открыт мемориальный музей Екатерины Белокур, на территории которого установлен памятник.

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