20 ноября в мире и в Украине в частности отмечают Всемирный день ребенка. Именно в этот день в 1959 году Генассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка, а в 1989 году – Конвенцию о правах ребенка. По случаю Всемирного дня детей компания Google выпустила соответствующий дудл (стилизация логотипа поисковика).

Подробнее о новом дудле от Google

На этот раз поисковик стилизовал свой логотип под картинку с детьми всех рас. Те, со своей стороны, играют в разные игры. Об этом сообщает 24 канал.

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Новый дудл Google посвятил Всемирному дню детей / Скриншот

А на странице с результатами поиска можно увидеть упрощенную версию дудла. Здесь буквы "о" в слове Google заменяют детские ветряки. Именно таким забавляется темнокожий ребенок на картинке выше.



Упрощенная версия дудла ко Всемирному дню детей от Google / Скриншот

Дудл ко Всемирному дню детей является доступным пользователям из 12 стран. Большинство из них – африканские. Правда, Европа и Азия в этом списке – также представлены.

В каких странах отображается такой логотип

Украина,

Италия,

Марокко,

Алжир,

Ливия,

Египет,

Ирак,

Саудовская Аравия,

Оман,

Малайзия,

Гана,

Танзания,

Кения,

Уганда.



Страны на мировой карте, где можно увидеть дудл ко Всемирному дню детей от Google / Скриншот

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История Всемирного дня детей

История этого дня берет свое начало в 1954 году. Тогда Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование Всемирного дня ребенка как дня мирового братства и взаимопонимания детей, посвященного деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире.

Изначально дата празднования Дня ребенка рекомендовалась исключительно на усмотрение каждого государства, которое сочтет для себя целесообразным отмечать этот день. Так, во многих странах, в частности в бывшем СССР, возник Международный день защиты детей, который отмечают 1 июня.

Позже 20 ноября 1959 года приняли "Декларацию прав ребенка". Затем, в 1989 году, также 20 ноября всемирным сообществом приняли "Конвенцию прав ребенка". Поэтому вопрос с единой для всех датой празднования этого дня был решен сам собой. Теперь в официальных документах ООН фигурирует именно эта дата.

Конвенцию ООН о правах ребенка, которая является основным документом, определяющим правовые стандарты в сфере защиты прав ребенка, Украина ратифицировала еще 27 февраля 1991 года. Вступил документ в силу 27 сентября 1991 года.



Всемирный день детей возник благодаря Генассамблее ООН / Фото Getty Images

Цель Всемирного дня ребенка

Дети, как наиболее уязвимая часть общества, остро переживают последствия наиболее серьезных общественных проблем: кризис семьи, бедность, несовершенство механизмов защиты прав и тому подобное. Среди главных проблем можно назвать и детскую смертность.

Ведь сегодня абсолютно здоровыми рождается менее трети детей. Каждый седьмой ребенок воспитывается в неполной семье. В социально неблагоприятных условиях, не получая необходимого воспитания и образования, проживают 6 миллионов подростков. Кроме того, по словам специалистов, социальная изоляция, в которой растут воспитанники детских домов и интернатов, приводит к тому, что во взрослую жизнь они входят совершенно неподготовленными.

Поэтому благодаря Всемирному дню ребенка пытаются привлечь внимание широкой общественности к вопросам, направленным на реализацию мер по обеспечению благополучия детей во всем мире. В этот день проходят различные благотворительные акции.

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20 ноября вспоминают о главных проблемах детей во всем мире / Фото Spielwarenmesse