Основатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что Apple и Google уже 10 лет имеют монополию на установку приложений для iOS и Android.

По его словам, это позволяет компаниям устанавливать "сумасшедшую комиссию" в размере 30% от продаж. При этом регуляторы эту несправедливость игнорируют, написал Дуров в Twitter.

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Он также добавил, что в результате пользователи вынуждены платить больше, а стартапы и целые отрасли разрушаются или становятся банкротами.

Какое решение

Дуров предлагает покончить с монополией Apple и Google. По его словам, нужно предоставить пользователям возможность устанавливать приложения непосредственно или через альтернативные магазины приложений, а не только через AppStore под контролем Apple, или PlayMarket, которую контролирует Google.

Он предлагает сделать установку приложений на мобильные устройства так, как это происходит на ПК.

The solution to end Apple abuse of monopoly power is simple: allow users to install apps directly or via alternative app stores, not just through the Apple-run AppStore that imposes the 30% cut, censorship and lack of privacy. Just replicate how apps get installed on desktops. — Pavel Durov (@durov) June 17, 2020

Кстати, недавно Дуров решил бороться с несправедливостью в Facebook. По его словам, соцсеть зарабатывает на рекламе мошеннических схем, в одной из таких афер даже использовали его имя.

Поэтому он требует от Facebook решить этот вопрос до конца недели, а также компенсировать убытки жертвам мошенников. Если этого не случится, Дуров готов обратиться в суд.