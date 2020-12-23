Основатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что уже с 2021 года он запускает монетизацию своего сервиса. При этом Дуров заверил, что это происходит очень ненавязчиво.

Об этом бизнесмен написал в своем канале в Telegram.

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"В большей части истории Telegram я оплачивал счета компании из личных сбережений. Но учитывая темпы роста Telegram, сервис сейчас на пути к миллиардам активных пользователей и соответствующих расходов", – написал Дуров.

Он также добавил, когда технологическая компания вырастает до таких размеров, у нее есть два пути – начать зарабатывать деньги или продаться большему игроку. Очевидно, что Telegram выбрал первый вариант.

Что изменится для пользователей

Как уверяет Дуров, изменения будут проходить медленно и максимально незаметно для пользователей.

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Все текущие сервисы Telegram будут и в дальнейшем бесплатными. Однако сервис введет дополнительные функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями.

Некоторые из этих новых функций будут ресурсоемкими и, как следствие, станут платными. Обычные пользователи всегда будут пользоваться Telegram бесплатно. Все сервисы Telegram, связанные с обменом сообщениями, останутся свободными от рекламы,

– добавил Дуров.