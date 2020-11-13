Apple продолжает тестирование собственной мобильной операционной системы, а энтузиасты не перестают активно изучать код новых прошивок в поисках спрятанных подсказок. В случае с iOS 14.3 датамайнерам улыбнулась удача – Apple включила в тестовую сборку ОС изображения сразу двух ранее анонсированных устройств.

Так, энтузиастам удалось найти три пиктограммы, которые намекают на планы американской компании в перспективе выпустить две новинки, сообщает Slashgear.

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Речь о полноразмерных наушниках AirPods Studio, а также NGC-маячки AirTags. Примечательно, что иконки, которые появились в прошивке ранее не фигурировали ни в одной из предыдущих версий ОС.

Что известно о AirTags

Идея аксессуара AirTags заключается в постоянном отслеживании любого гаджета или предмета, к которому прикреплена небольшая электронная "таблетка". В устройство прописывается идентификатор Apple ID для поиска пропажи через штатное приложение Find My.



Иконки новых устройств в iOS 14.3

Несмотря на появление иконок в iOS 14.3 инсайдеры уверены, что презентация AirPods Studio и AirTags состоится только в следующем году.

Что касается нововведений самой бета-версии прошивки iOS 14.3, то в ней Apple добавила поддержку формата ProRAW на iPhone 12 Pro и Pro Max, а также позаботилась о совместимости контроллера PS5 DualSense с фирменными устройствами.