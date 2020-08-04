Американские ученые намерены создать более эффективные двигатели для авиации и астронавтики, используя ударную волну и турбулентность. Смешивание топлива и кислорода, например, в таких авиационных сверхзвуковых двигателях будет происходить эффективнее, а значит – повысится скорость.

Такие двигатели смогут разгоняться до 5 махов или 6 тысяч км/ч, сохраняя небольшие размеры. Технология пригодится и для межпланетных путешествий, позволив сократить потребности в топливе, пишет Phys.org.

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Как это работает

Ударная волна характеризуется внезапным изменением давления, температуры и плотности среды, и движется быстрее скорости звука. Кроме того, с ее помощью можно усилить турбулентность, а чем больше турбулентность, тем быстрее смешиваются вещества, объясняют специалисты из Университета Южной Калифорнии. Например такие, как жидкости в авиационных двигателях, когда кислород из воздуха должен смешаться с топливом.

Что говорят ученые

Исследователи, изучающие возможность повышения эффективности сверхзвуковых двигателей, опубликовали статью, в которой описывают условия, необходимые для такого быстрого смешивания. Как только возникает ударная волна, скорость жидкости, проходящей через нее, существенно снижается, что дает больше времени для смешивания. В авиационном топливе сверхзвуковых самолетов, которые забирают воздух извне на огромной скорости, возникают лучшие условия для сгорания, повышается температура, облегчается самовозгорание.

По словам ученых, в прошлом уже были исследования взаимодействия турбулентности и ударных волн, но мало кто занимался их смешением.

Они рассмотрели большее количество параметров, чем их предшественники, включая различную скорость воздушного потока, а также изучили разные уровни турбулентности. И пришли к выводу, что с нарастанием турбулентности продолжает повышаться качество смешивания.

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Где это может сработать

Исследование имеет несколько вариантов практического применения, в частности, в авиации и космонавтике.

"Представьте, что вместо ракеты у нас есть что-то более легкое и маленькое, на чем можно долететь до Марса. Сочетание гиперзвуковых прямоточных реактивных двигателей и детонационных двигателей, основанных на принципах ударной волны и турбулентности, могут однажды дать нам такую ​​возможность", – сказал Айвен Бермехо-Морено, участник проекта.