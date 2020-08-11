Двух работников компании Samsung Display, а также сотрудника компании-партнера обвинили в шпионаже и арестовали. Речь идет об утечке информации о методе струйной печати, который Samsung использовала для производства OLED-дисплеев.

Этот метод Samsung Display позволяет снизить стоимость производства OLED-телевизоров примерно на 20%, передает sammobile.com.

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Как утверждает сторона обвинения, трое задержанных передали в Китай спецификации процессов, которые Samsung Display ввела во второй половине 2019 года.

Также, по слухам арестовали еще двух сотрудников китайской компании, те получали слитую информацию. Название этой компании не называют.

Что известно об арестованных

Арестовали двух исследователей компании Samsung, одному из них 46 лет, другому – 37. Их лица не разглашают. СМИ узнали, что они занимали высокие должности в Samsung Display.

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Третий задержанный является директором компании-производителя оборудования, которая была партнером Samsung. Все трое обвиняются в шпионаже в пользу Китая, и нанесении многомиллионного ущерба южнокорейской компании.