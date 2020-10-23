"Я пытался сделать игрушки из слов", – так говорил о своих книгах Джанни Родари, один из самых знаменитых детских писателей ХХ века. 23 октября – 100 лет со дня его рождения. К этой дате Google выпустил дудл.

Дудл о Родари и Чипполино

Дудл от Google 23 октября посвящен, пишет 24 канал , выдающемуся итальянскому детскому писателю Джанни Родари. На территории Украины он хорошо известен, ведь его персонажи – Чипполино и Джельсомино – завоевали народную любовь еще полвека назад.

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В мире писатель и журналист Джанни Родари известен как один из самых влиятельных детских авторов ХХ века. Его истории переведены более чем 20 языков, ведь имели несколько несомненных плюсов:

Это и доступная, понятная детям речь.

И описание реальных социальных проблем, интересное взрослым.

В 1970 году Родари стал первым и единственным пока итальянцем, который получил премию Ганса Христиана Андерсена за писательскую деятельность – едва ли не самую высокую международную награду в области детской литературы.

В дудле от Google 23 октября – иллюстрация к "Il romanzo di Cipollino" ("Сказка о Чипполино" 1951 года).



Дудл от Google о Чипполино / Скриншот

Джанни Родари: краткая биография

Джанни Родари родился 23 октября 1920 – 100 лет назад – на севере Италии.

Образование получил учительское, преподавал в начальной школе. Потом пошел на другую работу – репортером в газету.

Зная о его опыте работы с детьми, редакторы попросили Родари написать для детской секции газеты...

В 1962 вышел сборник "Сказки по телефону", который миллионы читателей в мире считают любимой детской книгой.



Джанни Родари и его герой – Чипполино / Фото wikimedia

Однако в Украине более известны произведения, популяризованные советскими мультфильмами и кино – "Приключения Чипполино" и "Джельсомино в Стране Лжецов".

О своих книгах Джанни Родари говорил просто: "Я лишь пытался превратить слова в игрушки".