Кабинет министров начал экспериментальный проект Единого электронного билета в Украине. Об этом сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

По словам Гончаренко, этот проект распределят на несколько этапов.

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Детали

Сейчас деталей немного. Известно лишь о первом этапе. Он предусматривает объединение железнодорожных путешествий "Укрзализныцей" и метрополитена Киева.

Далее планируют постепенно добавлять другие города и виды транспорта, в частности речь идет и о внутренних авиаперевозках.

Об идее объединить железную дорогу и авиаперевозки ранее говорил и министр инфраструктуры Владислав Криклий. По его словам, единый электронный билет должен упростить перемещение между различными видами транспорта.

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Также Криклий рассказал об идее объединить единственный е-билет с городскими электронными билетами. То есть человек может путешествовать по железной дороге, затем пересесть на общественный транспорт и доехать ним до аэропорта и выполнить внутренний перелет. Все это может быть с одним е-билетом.