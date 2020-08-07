E Ink представила первый в мире гибкий дисплей для электронных книг с подсветкой
Компания E Ink анонсировала гибкий монохромный 10,3-дюймовый дисплей ePaper, предназначенный для производства электронных книг в оригинальном форм-факторе.
Одной из ключевых особенностей новой "электронной бумаги" стала интегрированная подсветка, которая позволяет решить главную проблему экранов такого типа, сообщает Gizmochina.
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Особенности гибкого дисплея E Ink
Свой первый гибкий дисплей для ридеров E Ink показала еще три года назад – диагональ предварительной разработки была всего на 0,1 дюйма меньше, чем у новинки. Однако в массовое производство оригинальная матрица так и не поступила. Технические характеристики обновленной монохромной панели производитель пока не сообщил.
Новый гибкий дисплей ePaper компании E Ink
Как утверждает вендор, текущую ревизию гибкого экрана можно использовать не только в электронных книгах, но и при создании ноутбуков, электронных газет и даже небольших цифровых досок объявлений. Когда первые устройства с новым дисплеем ePaper появятся на рынке, пока неизвестно.