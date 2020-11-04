ElePods S: новые бюджетные беспроводные наушники
Компания Elephone выпустила недорогие полностью беспроводные наушники. Они получили название ElePods S и могут похвастаться классическим дизайном и доступной ценой.
Наушники Elephone ElePods S выглядят сдержанно, но стильно, передает Gizchina.
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Что еще известно
Elephone ElePods S весят чуть больше 4 граммов. Они получили по два микрофона и систему шумоподавления. Также они имеют влагозащиту по стандарту IPX5, поэтому их можно использовать во время тренировок и под дождем.
Время работы Elephone ElePods S при воспроизведении музыки составляет около 4 часов. Если использовать кейс для подзарядки – автономность увеличивается до 20 часов.
Футляр можно заряжать через разъем USB-C. Связь со смартфоном происходит с помощью Bluetooth 5.0.
Также поддерживается сенсорное управление.
Цена
Elephone ElePods S можно приобрести за 15 долларов (430 гривен).
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