Компания EOS Data Analytics заключила соглашение с южноафриканской компанией Dragonfly Aerospace в рамках которой собственный спутник оснастят высокопроизводительными мультиспектральними камерами HR-250. Его запуск на низкую орбиту Земли запланирован на начало 2022 года.

Благодаря камерам компания сможет получать широкодиапазонные изображения с отпечатком из 7 спектральных полос с разрешением около одного метра, сообщает 24 канал.

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Для чего нужны такие снимки

Мультиспектральные снимки незаменимы для отслеживания изменений окружающей среды. Они позволяют проводить регулярные наблюдения на отдельных территориях и точно локализовать зоны разрушительного воздействия человека на природу.

Благодаря таким снимкам люди получают возможность вовремя реагировать и предотвращать последствия стихийных бедствий и массовых пожаров как в отдельном регионе, так и по всей планете.

Среди прочего такие камеры будут особенно полезны в сельскохозяйственном секторе, который уже давно использует снимки со спутников для планирования и наблюдения.

С помощью двух наших камер HR-250 спутник EOS Data Analytics сможет охватить большие территории, что является значительным технологическим преимуществом особенно для коммерческой сельскохозяйственной отрасли. Для этой миссии Dragonfly Aerospace предоставит специальные спектральные фильтры, оптимизированные для конкретных потребностей клиентов EOS Data Analytics,

- заявил генеральный директор Dragonfly Aerospace Брайан Дин.

Технические инженеры Dragonfly Aerospace проведут интенсивную предполетную калибровку и калибровку на орбите, чтобы обеспечить высокую точность данных для EOS Data Analytics.

Что известно о Data Analytics?

Компания является международным проверенным поставщиком спутниковой аналитики на основе искусственного интеллекта. Офис компании находится в Менло-Парк, штат Калифорния, а работает она во всем мире с правительственными, коммерческими и научными организациями. Сфера деятельности EOS Data Analytics охватывает технологические решения по наблюдению Земли, которые используются в сельскохозяйственной, горнодобывающей, нефтяной, военной и других отраслях. EOS Data Analytics применяет передовые космические технологии, чтобы заложить основу для лучшего будущего планеты и человечества.

Поскольку содействие разумному использованию ресурсов Земли является одной из ключевых задач компании, внедрение мультиспектральных снимков в работу EOS Crop Monitoring предоставит еще больше возможностей для ведения точного земледелия. Изображение с собственного спутника помогут аграриям получить точные данные для анализа важных показателей состояния их угодий.

Частота просмотра

С помощью собственного спутника, ориентированного на коммерческий мониторинг сельского хозяйства, EOS Data Analytics сможет в 5-7 раз быстрее предоставлять доступ к мультиспектральных изображений в этой отрасли. В отличие от данных с некоммерческих спутников, пользователям не нужно ждать определенного изображения в течение месяцев. Такая частота просмотра позволит быстро отслеживать все изменения.

Размер снимков

Разрешение увеличено в 3-10 раз, что обеспечивает точный анализ меньшей территории по сравнению с данными, полученными из Sentinel или Landsat.

Прогнозирование

Независимые данные для собственных моделей ведения сельского хозяйства. Прогнозирование урожайности и тому подобное.

Улучшенная технология обнаружения аномалий

Благодаря высокому разрешению и наличию панохроматичного канала, фермеры будут получать более точную информацию о состоянии своих угодий.

Эксклюзивные права на определенные области и отдельные данные

Локализация

Улучшенные снимки территорий с небольшой площадью полей.

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