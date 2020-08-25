24 августа состоялось первое слушание по делу Epic Games и Apple. Судья Ивонн Гонзалес Роджерс выслушала мнения обеих сторон из-за видеоконференции в Zoom и не была тронута аргументами Epic о том, что компании будет нанесен большой ущерб из-за исключения Fortnite из App Store.

После открытия заседания судья объявила, что скорее всего примет меры по защите Unreal Engine, но оставит в силе блокировку Fortnite, рассказывает Phone Arena.

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Позиция Apple

Представитель Apple Ричард Дорен заявил, что компания имеет право удалять профили разработчиков, которые нарушают правила платформы. Apple настаивает, что Epic Games нарушила правила сознательно.

Вместе с тем судья скептически отнеслась к усилиям Apple по ограничению возможностей Epic в поддержке движка Unreal Engine. Роджерс отметила, что на ее взгляд такой шаг выглядит чрезмерным. Однако в Apple сослались на давнюю практику реагирования компании в отношении разработчиков, которые нарушают их условия.

Причина действий Apple заключается в том, чтобы это не превратилось в игру в наперстки, а неправомерное поведение не началось на другом аккаунте Epic,

– пояснил Ричард Дорен, юрист Apple.

Позиция Epic Games

Кэтрин Форрест, представляющая Epic Games, заявила, что разработчики выбирают движок Unreal Engine в том числе через его платформу. После невозможности его развития на платформах Apple "он перестанет быть пригодным для использования". Создатели игр уже начали отказываться от продукта, добавила юрист.

Что касается блокировки Fortnite в App Store, судья сказала, что "пока не услышала ничего, что помешало бы просто перевести все в состояние на 3 августа", имея в виду откат на версию Fortnite к интеграции прямых платежей. В ответ юрист Epic заявила, что компания не может "просто нажать кнопку и вернуться в антиконкурентную среду", отметив, что технических ограничений для этого нет.

Решение первого суда

Итогом заседания стало решение судьи вынести временный запрет на блокировку доступа Epic Games к инструментам разработки для Unreal Engine. Но Apple не станут ограничивать в блокировке Fortnite в магазине App Store.

Судья указала, что Epic не смогла продемонстрировать непоправимый вред от блокировки Fortnite, но предоставила предварительные доказательства того, что отзыв инструментов для разработчиков повредит развитию Unreal Engine.

Запрет вступает в силу немедленно, следующее слушание пройдет 28 сентября 2020 года.

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