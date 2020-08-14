Apple удалила мобильную игру Fortnite из Epic Games из App Store. Причина – внедрение собственной платежной системы в приложении, что нарушает правила магазина. "Эпики" без колебаний подали в суд.

С чего все началось

Ранее 13 августа Epic Games разрешила покупать виртуальную валюту V-bucks и другие товары в Fortnite прямо внутри приложения с оплатой банковской картой или PayPal. Покупка в приложении в целом получается дешевле, чем с помощью сервисов Apple, поскольку не включает 30% комиссию, которую берет компания со всех разработчиков.

Например 1 000 V-bucks, при покупке через инструменты App Store, обойдутся в 9,99 доллара, а непосредственно в магазине – 7,99 доллара.

В Apple отметили, что планируют обсудить с Epic Games это вопрос для "устранения нарушений", но не намерены предоставлять особые условия для компании.

"Сегодня Epic Games пошла на неудачный шаг, нарушив правила App Store, которые одинаково применяются ко всем разработчикам и предназначены для обеспечения безопасности магазина для наших пользователей. В результате их применение Fortnite было удалено из магазина. Epic уже десять лет пользуется App Store, и компания получила выгоду от экосистемы App Store, включая ее инструменты, тестирование и распространение, которые Apple предоставляет всем разработчикам. Epic добровольно согласилась с условиями и рекомендациями App Store, и мы рады, что они построили такой успешный бизнес в App Store", – заявили в Apple.

Похоже, что на такой шаг Epic Games пошла, чтобы спровоцировать Apple, поскольку даже в обновлении игры было отмечено нововведение и выгодное снижение цен.

Поэтому компания Epic Games подала в суд на Apple за мнополизацию рынка. Помимо этого, компания опубликовала ролик, пародирующий рекламу Apple – 1984, снятую Ридли Скоттом. Тогда Apple призывала бороться с монополией IBM, сегодня призывают бороться с Apple.

Epic Games has defied the App Store Monopoly. In retaliation, Apple is blocking Fortnite from a billion devices.



Visit https://t.co/K3S07w5uEk and join the fight to stop 2020 from becoming "1984" https://t.co/tpsiCW4gqK — Fortnite (@FortniteGame) August 13, 2020

Google

Впоследствии Fornite исчез и из Google Play. Причина все та же: правила Google запрещают реализацию внутренних покупок не через систему In-App Billing API, комиссия за использование которой составляет те же 30%. Пользователи Android все еще могут установить игру вручную, посетив страницу игры на сайте Epic Games со смартфона.

Apple не первый месяц находится в центре внимания из-за высокой комиссии, которую компания берет с разработчиков. 30 июля Telegram подал антимонопольную жалобу на App Store, 7 августа стало известно, что облачные платформы для гейминга не появятся на iOS из-за того, что в них также есть встроенные покупки. Чтобы противостоять обвинениям, Apple заказали аналитический отчет, который показал, что 30-процентная комиссия есть не только в App Store.