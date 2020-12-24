Epic Games и Samsung устроили предрождественскую акцию под названием "Свободу Fortnite". Компании разослали игровым блогерам подарочные коробки, похожие на те, в которых продают устройства Apple.

В набор входит куртка с надписью Free Fortnite и логотипом в виде радужной ламы, что напоминает один из классических логотипов Apple. Сама надпись выполнена фирменным шрифтом Apple тех лет. Об этом рассказали в твиттере игровые блогеры DuckyTheGamer и Greg Miller, пишет 24 канал.

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Что известно



Epic Games и Samsung устроили предрождественскую акцию / Фото @GameOverGreggy / Twitter

Кроме куртки, в коробку положили планшет Galaxy Tab S7 от компании Samsung, и не просто так. Дело в том, что Fortnite стала Игрой года по версии Samsung Galaxy Store. Сейчас это один из немногих популярных магазинов приложений, в котором все еще можно скачать игру.

В то время как Fortnite по-прежнему недоступен в App Store и Google Play, вы можете загрузить его из магазина приложений Epic Games или Galaxy Store,

- написали в записке, которая прилагается к коробке.

Содержимое коробки, которую Epic Games и Samsung отправили блоггерам / Фото @GameOverGreggy / Twitter

Напомним, летом 2020 года Epic Games добавила в Fortnite возможность совершать покупки в обход инструментов App Store и Google Play. Этим студия заявила, что не желает платить 30-процентную комиссию компаниям Apple и Google. Впоследствии оба магазина удалили Fortnite. Epic Games в свою очередь подала в суд. Дело рассмотрят в 2021 году.

В ноябре Apple согласилась снизить комиссию для некоторых разработчиков, однако Epic Games среагировала на это негативно, полагая, что этот ход Apple призван "разделить разработчиков и сохранить монополию".