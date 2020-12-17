Праздничная распродажа в Epic Games Store: что интересного приготовила компания
Игровой онлайн-сервис Epic Games объявил праздничную распродажу. О дате начала, особенностях и сроках читайте в нашем материале.
Американская компания Epic Games будет раздавать подарки в своем магазине игр Epic Games Store с 17 декабря. Об этом она объявила на своем сайте.
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Прежде всего – скидки. Сообщается, что они иногда будут достигать 75 процентов. Кроме того, ежедневно компания будет открывать полностью бесплатный доступ к одной игре в течение двух недель.
Каждую из них можно будет получить бесплатно только в течение 24 часов, но добавленные игры останутся у игроков навсегда.
Сейчас еще не известно ни какие игры получат скидки, ни какие будут бесплатными. Однако пользователи платформы Reddit уверяют, что полный список будет выглядеть следующим образом:
- Dying Light – 17 декабря
- Resident Evil 7– 18 декабря
- The Witcher 3: Wild Hunt – 19 декабря
- Mass Effect: Andromeda – 20 декабря
- Assassin's Creed: Origins – 21 декабря
- Metal Gear Solid 5 – 22 декабря
- The Evil Within 2 – 23 декабря
- Far Cry 5 – 24 декабря
- Fallout 4 – 25 декабря
- Borderlands 3 – 26 декабря
- Monster Hunter: World – 27 декабря
- Dragon Age: Inquisition – 28 декабря
- Horizon: Zero Dawn – 29 декабря
- Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint – 30 декабря
- Hitman 3 – 31 декабря
К началу распродажи остались считанные часы. Первая бесплатная игра появится уже в 18:00 17 декабря по киевскому времени.
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