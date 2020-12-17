Игровой онлайн-сервис Epic Games объявил праздничную распродажу. О дате начала, особенностях и сроках читайте в нашем материале.

Американская компания Epic Games будет раздавать подарки в своем магазине игр Epic Games Store с 17 декабря. Об этом она объявила на своем сайте.

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Прежде всего – скидки. Сообщается, что они иногда будут достигать 75 процентов. Кроме того, ежедневно компания будет открывать полностью бесплатный доступ к одной игре в течение двух недель.

Каждую из них можно будет получить бесплатно только в течение 24 часов, но добавленные игры останутся у игроков навсегда.

Сейчас еще не известно ни какие игры получат скидки, ни какие будут бесплатными. Однако пользователи платформы Reddit уверяют, что полный список будет выглядеть следующим образом:

Dying Light – 17 декабря

Resident Evil 7– 18 декабря

The Witcher 3: Wild Hunt – 19 декабря

Mass Effect: Andromeda – 20 декабря

Assassin's Creed: Origins – 21 декабря

Metal Gear Solid 5 – 22 декабря

The Evil Within 2 – 23 декабря

Far Cry 5 – 24 декабря

Fallout 4 – 25 декабря

Borderlands 3 – 26 декабря

Monster Hunter: World – 27 декабря

Dragon Age: Inquisition – 28 декабря

Horizon: Zero Dawn – 29 декабря

Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint – 30 декабря

Hitman 3 – 31 декабря

К началу распродажи остались считанные часы. Первая бесплатная игра появится уже в 18:00 17 декабря по киевскому времени.