В сервисе Epic Games Store подошла очередь следующей бесплатной раздачи игр. На этот раз геймеры могут разжиться не одним, как в прошлый раз, а сразу двумя тайтлами. Причем один из них действительно культовый.

Изюминкой на этой неделе стал легендарный космический симулятор Elite Dangerous, сообщает 24 канал. В дополнительной презентации этот шедевр не нуждается.

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Elite Dangerous

Существует мнение, что об этой игре, как и об EVE Online, интереснее читать, чем играть. Однако армия преданных фанатов, которая насчитывает сотни тысяч людей, с таким заявлением не согласится. Более чем достойный подарок.

Трейлер игры Elite Dangerous, видео:

The World Next Door

Второй тайтл – не менее атмосферное приключение The World Next Door, сочетающий в себе элементы головоломки и визуальной новеллы. Она рассказывает о девочке, которая волею судьбы застряла в магическом мире и теперь хочет вернуться домой. На пути героиня встретит невероятных жителей потустороннего измерения – как доброжелательных, так и не очень.

Трейлер The World Next Door, видео:

Как получить игры бесплатно

Чтобы бесплатно добавить в свою библиотеку космосим Elite Dangerous, достаточно пройти по этой ссылке и нажать кнопку "Получить". Забрать цифровую копию The World Next Door можно здесь, процедура та же. Раздача завершится уже 4 декабря. Следующим халявным тайтлов EGS станет хваленый критиками и геймерами симулятор вождения по бездорожью MadRunner.