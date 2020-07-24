На этой неделе сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store решил не ограничиваться традиционной раздачей бесплатных игр и порадовал любителей выгодных предложений большой летней распродажей. В рамках акции десятки тайтлов сбросили от базовых цен до 75%.

Как всегда, в списке нашлось место как по нишевым товарам, так и настоящим AAA-хитам, сообщает 24 канал.

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Список игр

В распродаже участвует множество знаковых тайтлов прошлого года. Например, среди прочего, по сниженным ценам можно приобрести Control и RDR2. К слову, в ходе акции можно использовать купоны, оставшиеся после "Мегараспродажи".

Несколько наиболее выгодных предложений:

Anno 1800 – 366 гривен (-60%)

Assassin's Creed Odyssey – 302 гривны (-67%)

Borderlands 3 – 424 гривны (-50%)

Control – 424 гривны (-50%)

Disco Elysium – 359 гривен (-25%)

Far Cry New Dawn – 172 гривны (-75%)

Ghost Recon Breakpoint – 302 гривны (-67%)

Journey To The Savage Planet – 257 гривен (-40%)

Maneater – 426 гривен (-25%)

MechWarrior 5 – 496 гривен (-30%)

Metro Exodus – 304 гривны (-55%)

Outer Wilds – 233 гривны (-35%)

Red Dead Redemption 2 – 719 гривен (-20%)

Saints Row: The Third Remastered – 506 гривен (-25%)

Satisfactory – 359 гривен (-10%)

SnowRunner – 439 гривен (-20%)

The Outer Worlds – 449 гривен (-50%)

Акция продлится до 6 августа. Ознакомиться со списком всех тайтлов со скидками можно по этой ссылке.