Epic Games Store развернул масштабную летнюю распродажу со скидками до 75%
На этой неделе сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store решил не ограничиваться традиционной раздачей бесплатных игр и порадовал любителей выгодных предложений большой летней распродажей. В рамках акции десятки тайтлов сбросили от базовых цен до 75%.
Как всегда, в списке нашлось место как по нишевым товарам, так и настоящим AAA-хитам, сообщает 24 канал.
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Список игр
В распродаже участвует множество знаковых тайтлов прошлого года. Например, среди прочего, по сниженным ценам можно приобрести Control и RDR2. К слову, в ходе акции можно использовать купоны, оставшиеся после "Мегараспродажи".
Несколько наиболее выгодных предложений:
- Anno 1800 – 366 гривен (-60%)
- Assassin's Creed Odyssey – 302 гривны (-67%)
- Borderlands 3 – 424 гривны (-50%)
- Control – 424 гривны (-50%)
- Disco Elysium – 359 гривен (-25%)
- Far Cry New Dawn – 172 гривны (-75%)
- Ghost Recon Breakpoint – 302 гривны (-67%)
- Journey To The Savage Planet – 257 гривен (-40%)
- Maneater – 426 гривен (-25%)
- MechWarrior 5 – 496 гривен (-30%)
- Metro Exodus – 304 гривны (-55%)
- Outer Wilds – 233 гривны (-35%)
- Red Dead Redemption 2 – 719 гривен (-20%)
- Saints Row: The Third Remastered – 506 гривен (-25%)
- Satisfactory – 359 гривен (-10%)
- SnowRunner – 439 гривен (-20%)
- The Outer Worlds – 449 гривен (-50%)
Акция продлится до 6 августа. Ознакомиться со списком всех тайтлов со скидками можно по этой ссылке.