Согласно данным организации Privacy International, одно из агентств Европейского Союза учит правоохранительные органы взламывать iPhone и следить за их пользователями. Обучение якобы проходят даже люди из тех стран, где нарушение прав человека является обычным явлением.

Privacy International утверждает, что такие учения проходят во всем мире и часто даже оплачиваются из фондов ЕС, предназначенных для оказания помощи, пишет appleinsider.

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Что известно

В организации заявляют, что есть доказательства того, что подобные учения проводили даже для правоохранительных органов тех стран, которые не лучшим образом соблюдают права человека.

Privacy International сообщает, что ей удалось получить документы, в том числе слайды учебных презентаций, Агентства Европейского Союза по обучению правоохранительных органов. Среди прочего в них оказались инструкции по применению аппаратного комплекса GrayKey для взлома iPhone и заражения его программами для слежения за пользователем устройства.

Эдин Оманович, глава Privacy International, в своем интервью Forbes заявил, что подобные действия со стороны Европейского Союза несут угрозу для конфиденциальности, свободы и даже жизни активистов, журналистов и просто людей, которые ищут лучшей жизни. По его мнению, подобные программы необходимо срочно реформировать.