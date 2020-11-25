ЕС выделит для Украины 20 миллионов евро: деньги пойдут на развитие цифровой трансформации
Европейский Союз предоставит Украине 20 миллионов евро финансовой поддержки на развитие цифровой трансформации. Помогать трансформировать страну будут иностранные партнеры.
Об этом рассказал на своей фейсбук-странице Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
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9,6 миллионов евро станут первым финансовым вкладом, который получит Украина в рамках проекта EU4DigitalUA. Эстонская Академия электронного управления и Испанский фонд FIIAPP Spain помогут в реализации проектов с электронными услугами, кибербезопасностью и защитой данных, развитием реестров,
– пишет Федоров.
На что будут направлены деньги
Уже определен перечень ряда направлений, которые получают финансирование для улучшения.
Деньги пойдут на:
- разработку инфраструктуры для электронного управления;
- модернизацию государственных э-услуг и разработку услуг на портале Дия и в приложении;
- визуализацию информации о доступе к широкополосному интернету в Украине;
- продолжение подключения основных реестров к системе обмена данными "Трембита";
- разработку общегосударственного персонального идентификатора – государственного цифрового удостоверения личности и реестра адресов регистрации места проживания граждан;
- смарт-действие и развития доверительных услуг.
Глава Представительства ЕС в Украине, посол Матти Маасикас отметил, что ЕС поддерживает дальнейшее развитие цифровых технологий в Украине, чтобы повысить конкурентоспособность страны, усовершенствовать электронные государственные услуги для граждан Украины и бизнеса и способствовать приближению Украины к Единому цифровому рынку ЕС.
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