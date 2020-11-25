Европейский Союз предоставит Украине 20 миллионов евро финансовой поддержки на развитие цифровой трансформации. Помогать трансформировать страну будут иностранные партнеры.

Об этом рассказал на своей фейсбук-странице Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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9,6 миллионов евро станут первым финансовым вкладом, который получит Украина в рамках проекта EU4DigitalUA. Эстонская Академия электронного управления и Испанский фонд FIIAPP Spain помогут в реализации проектов с электронными услугами, кибербезопасностью и защитой данных, развитием реестров,

– пишет Федоров.

На что будут направлены деньги

Уже определен перечень ряда направлений, которые получают финансирование для улучшения.

Деньги пойдут на:

разработку инфраструктуры для электронного управления;

модернизацию государственных э-услуг и разработку услуг на портале Дия и в приложении;

визуализацию информации о доступе к широкополосному интернету в Украине;

продолжение подключения основных реестров к системе обмена данными "Трембита";

разработку общегосударственного персонального идентификатора – государственного цифрового удостоверения личности и реестра адресов регистрации места проживания граждан;

смарт-действие и развития доверительных услуг.

Глава Представительства ЕС в Украине, посол Матти Маасикас отметил, что ЕС поддерживает дальнейшее развитие цифровых технологий в Украине, чтобы повысить конкурентоспособность страны, усовершенствовать электронные государственные услуги для граждан Украины и бизнеса и способствовать приближению Украины к Единому цифровому рынку ЕС.