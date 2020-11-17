В понедельник с космодрома Куру во Французской Гвиане осуществили запуск ракеты-носителя Vega, который, к сожалению, закончился неудачей. После запуска двигателей последней четвертой степени ракета отклонилась от курса и была потеряна.

На борту носителя были два спутника – испанский и французский, которые тоже признаны утраченными. Это уже второй неудачный полет Vega за последние полтора года, сообщает Space.

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Причина неудачи

Ракета Vega – четырехступенчатая. Двигатели трех ее ступеней работают на твердом топливе, а двигатель четвертой степени – на жидком ракетном топливе. После запуска двигателей четвертой степени ракеты отклонилась от заданной траектории и позже ракета стала считаться официально утраченной, как и спутники которые она транспортировала.



Момент старта ракеты Vega / Скриншот Space.com

О спутниках

Потерянный испанский спутник SEOSAT-Ingenio был предназначен для наблюдения за земной поверхностью с помощью двух камер с разрешением 2,5 м. Французский TARANIS должен был следить за электрическими явлениями в верхних слоях атмосферы земли, такими как спрайты и синие струи, а также регистрировать вспышки гамма-излучения.

О ракете Vega

Ракета-носитель Vega разработана преимущественно усилиями итальянского космического агентства. Это РН легкого класса для запуска полезной нагрузки весом до 1500 кг на полярную орбиту высотой до 700 км и для вывода спутников на низкую опорную орбиту и солнечно-синхронную орбиту. Первый запуск Vega состоялся 13 февраля 2012 года. С тех порт РН сделала 17 запусков, но два из них в последнее время оказались неудачными.

Неудачный запуск

Предыдущий неудачный запуск состоялся в июле 2019 года. Тогда было потеряно спутник для Объединенных Арабских Эмиратов. Расследование показало, что отказал один из двигателей ускорителя. Во время неудачного запуска в понедельник аномалия в полете началась после запуска двигателей четвертой степени.