Один из самых популярных мессенджеров в Украине Viber тоже решил запустить групповые видеочаты. Правда, здесь будет действовать ограничение до 20 пользователей. По состоянию на 16 июня новая функция уже доступна для всех пользователей Viber во всем мире, в том числе в Украине.

Об этом 24 каналу рассказали в пресс-службе Rakuten Viber Украина. Там добавили, что на такой шаг в компании пошли из-за ситуации с COVID-19 и внедрении карантинных ограничений.

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В компании уверяют, что групповые видеозвонки Viber будут в высоком качестве подключения и без ограничений обмена данными, чтобы участники могли проводить встречу и работать одновременно.

Также мессенджер уверяет, что новая функция является безопасной и защищенной, то есть Viber не имеет доступа к данным, которыми обмениваются пользователи во время звонка.

Почему это важно

Во-первых, Viber – очень популярный в Украине инструмент для коммуникаций. По данным компании, им пользуются 96% украинцев, имеющих смартфоны.

Во-вторых, несмотря на бешеную популярность и доступность видеоконференций Zoom, сервис критикуют эксперты по кибербезопасности.

Дело в том, что сервис не предусматривает сквозное шифрование данных. Фактически, как разработчик, так и посторонние лица могут получить доступ к информации, которую обсуждают на встречах. Поэтому эксперты отмечают, что не стоит во время конференций в Zoom обсуждать важную информацию, коммерческую тайну и тому подобное.

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Зато Viber использует сквозное шифрование данных, поэтому информация здесь более защищена.

Как настроить видеоконференцию в Viber

Нужно выполнить только два шага:

Сначала пользователь нажимает кнопку «видео» в верхней части экрана

Пригласить больше участников в видеовызов.

Во время групповых видеозвонков все участники группы видят трансляцию спикера. Если есть необходимость, то участник конференции может закрепить видео пользователя на экране своего смартфона. Также можно отключить у себя звук или изображение, то есть можно смотреть за трансляцией, но не принимать в ней активное участие.

Услуга видеоконференций появится в Viber уже в ближайшее время.