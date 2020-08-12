Пилоты младшей версии EVE Online, готовимся к взлету! Разработчики мобильного аналога EVE Echoes объявили о начале предварительной загрузки для устройств на iOS и Android. Правда, запустить новинку можно будет только с открытием серверов, которое состоится совсем скоро. Главное – не попасть в очереди возле звездных врат.

Представители CCP Games и NetEase также сообщили, что предварительную регистрацию на участие в запуске EVE Echoes прошли более 5 миллионов пользователей. Это не только красивая цифра для постов в социальных сетях, но и показатель того, что фанаты MMO открыли стартовые награды для пилотов – их получат все игроки.

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Что известно об игре

EVE Echoes будет распространяться в рамках условно-бесплатной модели с микротранзакциями. Разработчики обещают, что в мобильной версии MMO, как и в основной игре, будет больше чем 8 тысяч звездных систем, экономическая модель и продвинутые социальные механики.

Лауч-трейлер EVE Echoes

Осталось только дождаться релиза и первых масштабных баталий ценой в сотни тысяч долларов. Премьера состоится 13 августа в 11:00 по киевскому времени.