Украинский ІТ-гигант EVO навсегда переводит своих работников на удаленную работу
ІТ-компания EVO, которая создала такие популярные проекты как Prom.ua, Bigl.ua, после карантина будет работать дистанционно. Компания решила не возвращать работников в офис, подавляющее большинство будет работать из дома.
Такое решение значительно повлияет на работу и функционал компании, руководство прекрасно это осознает. Об этом говорит основатель EVO Николай Палиенко на официальном сайте компании.
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Взвесив все преимущества и недостатки, а также неопределенность в будущем с эпидемиологической ситуацией, мы решили перейти на удаленную работу навсегда,
– говорится в письме руководства к своим работникам.
При этом все офисы трансформируют в буткемпы-коворкинг – места, куда можно при необходимости прийти и поработать самому или собраться командой.
В компании отмечают: верят, что работа будущего будет преимущественно удаленной. "Мы готовы рискнуть и по-настоящему попробовать этот режим, как основной, надолго", – говорит Палиенко.
Что известно про EVO?Это украинская продуктовая IT-компания, которая создает маркетплейсы, где продаются товары и услуги. Компания развивает такие проекты как Prom.ua, Bigl.ua, Zakupki.prom.ua, Crafta.ua, Kabanchik.ua, Vchasno.ua, Shafa.ua, IZI.ua, EVO.business. В Беларуси компания управляет Deal.by, Satu.kz – в Казахстане. tiu.ru – в России.
В 2018 году на маркетплейсах ІТ-компании украинцы приобрели товаров на 9,5 миллиарда гривен и 10,5 миллиарда гривен – на сайтах компаний на Prom.ua. В том же году EVO объединилось с Rozetka.ua.