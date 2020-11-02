Европейский центробанк рассматривает проект собственной криптовалюты. Цифровой евро не заменит наличные, но может стать их дополнением.

Европейский центробанк начал опрос жителей Евросоюза. Он касается цифрового евро. Об этом заявила в пятницу, 2 октября, глава ЕЦБ Кристин Лагард. По ее словам, Европа должна быть готова к работе в цифровую эпоху.

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Известны детали

Исследование проводится с целью узнать мнение европейцев о возможности использования цифрового евро. Для того, чтобы принять участие в опросе, необходимо пройти регистрацию на сайте, указав страну проживания из предложенного списка.

Поскольку европейцы все чаще используют для покупок, накоплений и инвестиций цифровые технологии, я считаю, что мы должны быть готовы в случае необходимости выпустить цифровой евро, и хочу услышать ваше мнение по этому поводу,

– заявила глава финансовой организации.

Ожидается, что в ближайшие недели ЕЦБ начнет внутреннее тестирование цифровой валюты. Решение о выпуске цифрового евро или отказа от него будет принято в середине 2021 года.