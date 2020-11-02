В Европе хотят выпустить цифровой евро: начали опрос
Европейский центробанк рассматривает проект собственной криптовалюты. Цифровой евро не заменит наличные, но может стать их дополнением.
Европейский центробанк начал опрос жителей Евросоюза. Он касается цифрового евро. Об этом заявила в пятницу, 2 октября, глава ЕЦБ Кристин Лагард. По ее словам, Европа должна быть готова к работе в цифровую эпоху.
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Известны детали
Исследование проводится с целью узнать мнение европейцев о возможности использования цифрового евро. Для того, чтобы принять участие в опросе, необходимо пройти регистрацию на сайте, указав страну проживания из предложенного списка.
Поскольку европейцы все чаще используют для покупок, накоплений и инвестиций цифровые технологии, я считаю, что мы должны быть готовы в случае необходимости выпустить цифровой евро, и хочу услышать ваше мнение по этому поводу,
– заявила глава финансовой организации.
Ожидается, что в ближайшие недели ЕЦБ начнет внутреннее тестирование цифровой валюты. Решение о выпуске цифрового евро или отказа от него будет принято в середине 2021 года.
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