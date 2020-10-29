Конкурс на создание аппарата Clearspace-1 выиграл частный консорциум, возглавляемый компанией ClearSpace SA. Работа уже началась.

Начались работы по проектированию космического уборщика Clearspace-1. Контракт на его разработку подпишут уже в ноябре, сообщает 24 канал со ссылкой на Европейское космическое агентство.

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Что известно о разработке

О начале проектирования аппарата для уборки космического мусора рассказал Рене Пишель – представитель ЕКА. Технические работы стартовали еще в июле. Соглашение на разработку аппарата хотели подписать летом, но этому помешала эпидемия коронавируса.

Задачей аппарата будет вывод с орбиты отработавших спутников и крупных обломков мусора, которые могут стать источником сотен мелких.

С помощью специальных датчиков Clearspace-1 обнаружит объекты, дальше сблизится с ними и захватит, применив четыре манипулятора.

Первой целью аппарата станет адаптер для полезной нагрузки Vespa, оставшийся от ракеты-носителя Vega, запущенной в 2013 году. Сейчас он находится на орбите на высоте примерно 660-800 км.