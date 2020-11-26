Еврокомиссия предоставит бизнесу доступ к персональным данным клиентов, чтобы создать конкуренцию американским и азиатским компаниям-гигантам, а также стимулировать инновации. При этом открытые данные не будут привязаны к лицу, компании не будут знать, кому они принадлежат.

Учитывая постоянно растущую роль данных в экономике, Европе нужен открытый единый рынок данных, считает еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Об этом пишет Bloomberg.

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Что известно

По словам Тьерри Бретона, такие изменения могут "помочь Европе стать континентом номер один с точки зрения данных".

Евросоюз надеется, что компании, получив больше данных, создадут новые качественные продукты и сервисы, в том числе и те, которые помогут отвечать на вызовы, стоящие перед обществом. Это также позволит упростить процесс предоставления человеком данных для некоммерческих исследований.

В то же время ЕС не собирается отменять требования регламента по защите данных (GDPR), действующего с 2018 года. Компаниям необходимо обеспечить конфиденциальность, сделав все персональные данные анонимными, прежде чем предоставить к ним доступ.