Fable Studio анонсировала появление двух новых виртуальных персонажей, которых зовут Шарли и Бек. Они могут поддерживать беседу как настоящие люди. Их речевые способности генерирует модель GPT-3, а за внешний вид отвечает собственный искусственный интеллект компании.

Новые персонажи – это смесь сторителлинга и искусственного интеллекта, который является отличительной чертой студии. В компании верят, что виртуальные герои обладают огромным рыночным потенциалом, поскольку людям не хватает общения и развлечений, особенно во время пандемии, пишет Venture Beat.

Интересно Искусственный интеллект впервые управлял военным самолетом

Что известно

По мнению главы Fable Эдварда Саатчи "виртуальные существа" – это начало чего-то большего. Он подсчитал, что компании, занимающиеся разработкой чатботов с ИИ, привлекли уже более 320 миллионов долларов.



Эдвард Саатчи, соучредитель Fable / Фото Fable

Через пять лет у каждого представителя поколения Z будет среди близких друзей по виртуальному персонажу,

– убежден Саатчи.

Fable Studio известна своей работой в сфере виртуальной реальности. В свое время она получила премию "Эмми" за VR-проект Wolves in the Walls. Но затем компания отошла от VR и сосредоточилась на создании AI-ботов, таких как 8-летняя цифровая девушка Люси, первый персонаж студии. Она покинула пределы виртуальной реальности и переселилась в веб, где люди могут пообщаться с ней без гарнитур. А вскоре к Люси присоединятся Бек и Шарли.



Люси-Первый виртуальный персонаж компании / изображение Fable Studio

Визуальным обликом новых персонажей управляет ИИ Fable Wizard. Он также отвечает за диалоги, голоса и анимацию.

Согласно биографии, Бек – спортсменка мирового класса, что собирается на Олимпийских Играх в Токио в 2021 году представлять Канаду в составе сборной гребцов. Она тренировалась четыре года и была разочарована, когда соревнования перенесли из-за пандемии.



Спортсменка Бек в визуализации Fable Studio / Изображение Fable Studio

Шарли – скорее интроверт. Она занимается музыкой, пишет стихи, изучает историю искусств и живет в Париже.

На самом деле у нас есть и другие персонажи, но эти первые, которых мы хотим представить. Мы хотели создать именно этих персонажей, с которыми хочет подружиться и пообщаться наша аудитория. Шарли – персонаж вне времени, такая вечная французская поэтесса, которая кладет свои стихи на музыку. Она воплощает образы Одри Хепберн, Амели и даже Боба Дилана,

– говорят в компании.

С Бек и Шарли можно будет поговорить, как с реальными людьми – через мессенджеры, видеочаты, или по телефону. Вы также сможете также послушать вместе музыку или поиграть в игры. Технология Fable Studio включает как заранее прописанные диалоги с ответами, так и языковые модели, которые "на ходу" генерирует GPT-3.