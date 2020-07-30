Компания Facebook открыта к тому, чтобы переманивать блогеров с TikTok на свою платформу Instagram Reels. Китайский сервис готов ответить тем же, чтобы удержать пользователей.

По информации Wall Street Journal, блогерам были сделаны щедрые денежные предложения для того, чтобы они перешли с одной платформы на другую.

Интересно TikTok могут продать американским инвесторам

В Facebook хотят, чтобы контент, выпущенный на их платформе, был эксклюзивным. Как дополнительный стимул и компенсацию соцсеть готова предложить блогерам функцию монетизации.

Реакция TikTok

TikTok готов отреагировать на подобные предложения от Facebook и подготовил контрпредложение. Ожидается, что в ближайшее время сервис выделит 200 миллионов долларов для того, чтобы удержать популярных блогеров на своей платформе.

В отличие от TikTok, позиция Facebook выглядит более выигрышной. Компания попала под те же санкции, что и производитель техники Huawei. В частности, некоторые компании в США приказали удалить приложение из своих корпоративных телефонов. К тому же, 8 из 10 создателей китайского сервиса проживают именно в Соединенных Штатах.

Новый сервис Reels

Reels от Facebook стал аналогом TikTok. Пока сервис был запущен в ограниченном количестве стран – Бразилии, Франции и Германии. Ожидается, что в ближайшие несколько недель он будет доступен и для американских пользователей.

Предложения от Facebook – не единственный пример того, как сервисы конкурируют за популярных видеоблогеров. Microsoft согласилась платить 30 миллионов в год блогеру Тайлеру Блевинсу, выстроившему аудиторию в 15 миллионов подписчиков, за то, чтобы он транслировал свой контент на их платформе Mixer, однако недавно компания закрыла платформу.