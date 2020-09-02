Соцсеть Facebook пригрозила заблокировать пользователям из Австралии возможность распространять сообщения с международных и местных изданий на своих страницах.

Это коснется в том числе и пользователей Instagram, говорится в официальном блоге Facebook.

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С чего все началось

Причиной для запрета стало намерение Австралийской комиссии по конкуренции и защите прав потребителей заставить соцсеть платить новостным сайтам за контент. В Facebook считают, что новостные сообщения "не являются значительным источником дохода", а инициатива регулятора не учитывает ту финансовую ценность, которую Facebook якобы приносит издателям за распространение контента.

Реакция Facebook

Соцсеть предупредила, что если австралийские власти примет этот закон, то в компании "будут вынуждены" заблокировать возможность распространять новостные сообщения. Это единственный способ защититься от законопроекта, который может сказаться на развитии СМИ в Австралии, утверждает исполнительный директор Facebook в Австралии и Новой Зеландии Уилл Истон.

По словам Истона, Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей хочет поставить американскую соцсеть в положение, когда новостные издания будут направлять на публикацию столько контента, сколько им захочется, а цена при этом будет исчисляться без четких ограничений. Исполнительный директор жалуется, что "ни один бизнес не сможет работать в таких условиях".

Facebook уточнила, что подобные меры могут появиться только на территории Австралии – в других странах их вводить не будут.

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Изменение законодательства

31 июля власти страны представили черновой вариант кодекса поведения участников медиарынка страны. Согласно новым правилам, агрегаторы новостей и соцсети будут должны платить местным изданиям за контент и предоставлять им данные об активности пользователей.

Кроме того, с каждым партнером по СМИ они должны будут договариваться отдельно. В случае, если договориться не получится, споры будут решать независимые арбитры, которые назначаются государственными ведомствами. При этом штраф за неповиновение новым правилам может достигать 10% от ежегодного дохода компании на территории страны.