Instagram и Facebook тестируют новую функцию, которая позволит переносить истории (Stories) с одной соцсети в другую. Это еще один шаг в расширении интеграции между двумя платформами.

Во всплывающем окне некоторым пользователям Facebook рассказывается, что теперь их подписчики могут пересмотреть Stories с Instagram в интерфейсе Facebook, сообщает 24 канал.

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Как это будет работать

Контент увидят только фоловеры автора в Instagram, которые подключили к своему профилю аккаунт в Facebook. Пользователи последнего, которые не является подписчиком автора, не смогут посмотреть историю.

Мы тестируем новую функцию, которая позволяет просматривать истории с Instagram на Facebook, что упрощает просмотр моментов близких вам людей независимо от того, какую программу вы используете. Функция учитывает настройки конфиденциальности и пользователи Instagram могут не показывать свои истории на Facebook,

– отметил представитель Facebook.

В соцсети рассказали, что тест проходит среди ограниченного числа пользователей, компания будет прислушиваться к отзывам участников.

Объединенные сообщения

В августе Facebook и Instagram объединили сервисы обмена сообщениями двух соцсетей. Позже с ними интегрируют и WhatsApp – все три платформы принадлежат компании Facebook.