Социальная сеть Facebook будет использовать новый алгоритм машинного обучения для модерирования опубликованного пользователями контента. Задачей алгоритма станет поиск травмирующих публикаций для их последующего удаления.

Сегодня контент, нарушающий правила соцсети обычно обозначают сами пользователи или алгоритмы машинного обучения. С наиболее очевидными случаями система справляется автоматически, например, удаляя публикации, нарушающие правила или блокируя аккаунт пользователя, который опубликовал данный контент. Остальные случаи попадают на рассмотрение модераторов, пишет The Verge.

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Что известно

В Facebook работают около 15 тысяч модераторов в разных уголках мира. Соцсеть неоднократно критиковали за то, что администрация недостаточно их поддерживает и не нанимает большее количество персонала. На эту тему даже снимали документальные фильмы, в которых раскрывали вопросы психологического здоровья работников, которые каждый день сталкиваются с насилием разнообразного характера, жестокими или непристойными фото. Задача модераторов заключается в сортировке постов с жалобами, а также принятии решения о том, нарушают ли они правила соцсети или нет.

Ранее модераторы рассматривали посты по мере публикации. Facebook решил изменить подход для того, чтобы в первую очередь рассматривать публикации, которые набирают большой охват и, соответственно, способны нанести больше вреда.

Новая модель будет использовать три критерия для отбора наиболее вредных публикаций:

вирусность,

сюжет публикации,

вероятность того, что она нарушает правила.

После этого ИИ будет обозначать такие публикации, чтобы они поднимались выше в очереди на рассмотрение модераторами.

Весь контент, нарушающий правила соцсети, будет по-прежнему рассматриваться людьми, однако использование новой системы позволит более эффективно расставлять приоритеты в этом процессе,

– прокомментировали в Facebook.

По мнению соцсети, новый подход поможет быстрее реагировать и разбираться с нарушениями правил, у которых широкий охват.