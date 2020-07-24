Facebook добавила в свой фирменный мессенджер новую функцию App Lock. Теперь мессенджер можно разблокировать с помощью FaceID и TouchID. Пока эта функция будет доступна на iPhone и iPad.

Как передает The Verge, Facebook начал тестировать эту услугу в начале 2020 года.

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Таким образом компания хочет защитить переписку пользователя. Например, владелец дал свое устройство в пользование друзьям, но не хочет чтобы они имели полный доступ к сообщениям.

Как работает

Чтобы активировать функцию App Lock, нужно зайти в раздел "конфиденциальность", и, собственно, включить эту функцию, выбрав нужную опцию.

Сейчас эта функция доступна только для устройств Apple. Однако, через несколько месяцев App Lock должна заработать на смартфонах Android.

Новые функции

Также Facebook тестирует еще несколько интересных функций для Messenger. Например, контроль над теми, кто может отправлять сообщения или звонить пользователю.

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Еще одна услуга – автоматическое размывание изображений, которые отправлены с неизвестных аккаунтов.