Компания Facebook решила обновить дизайн логотипа фирменного Messenger. Также мессенджер получил еще несколько новых функций. Вместо классического синего лого добавили немного цветного градиента.

Это градиент от синего до розового, по стилю напоминающий отметку Instagram, передает издание The Verge.

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Новый логотип Messenger / Фото theverge.com

Цель

Таким образом Facebook пытается углубить интеграцию всех своих сервисов.

Наш новый логотип отображает сдвиг в предстоящий обмен сообщениями, более динамичный, захватывающий и интегрированный способ оставаться на связи с близкими людьми,

– сказал вице-президент направления Messenger Стэн Чудновски.

Напомним, недавно в корпорации анонсировали объединенный совместный чат сообщений в Messenger и Instagram. Он станет доступным после большого обновления Facebook.

Новые функции

Как передает СМИ, в приложении появляются новые темы оформления чатов с более широкими возможностями индивидуальных настроек. Стикеры для селфи позволят пользователям добавлять иконки к своим изображениям. Кроме того, появится режим исчезновения, который удаляет чаты.