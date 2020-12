Facebook разрабатывает специальный сервис TL;DR, который будет делать краткие конспекты новостей, чтобы пользователям было удобнее и быстрее их читать. В основе этой технологии искусственный интеллект.

Соцсеть Facebook работает над специальным новостным сервисом для своих пользователей. В отличие от конкурентов, он будет работать на базе искусственного интеллекта, который будет публиковать лишь основные тезисы из новостей. Об этом пишет BuzzFeed, ссылаясь на аудиозапись внутренней встречи компании.

Что известно

Агрегатор будет работать благодаря нейросети под названием TLDR, что расшифровывается как "Too Long. Did not Read" (Слишком длинно. Не читал). Она будет показывать пользователю новости в виде маркированного списка. Также, ИИ сможет озвучивать новости и работать в качестве голосового помощника. Это пока все функции, о которых рассказали.

Представители СМИ негативно отреагировали на информацию о новом агрегаторе новостей. Прежде всего потому, что медиабизнес существует за счет рекламы, а новая услуга Facebook лишит доходов от ее просмотров. Кроме того, журналисты опасаются, что настоящим новостям придется конкурировать с дезинформацией от ненадежных источников, которые будут попадать в такой агрегатор.

Иногда мне кажется, что в штаб-квартире Facebook есть кто-то, чья работа заключается в том, чтобы придумать новые способы уничтожения любого подобия интеллекта в Америке,

— заявил главный редактор радиостанции WNYC Одри Купер.

Журналисты Buzz Feed отмечают, что среди новых разработок участники обсуждали новую социальную сеть Horizon для VR, универсальный онлайн-переводчик и датчик для считывания мозговых команд.