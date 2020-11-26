В Южной Корее оштрафовали Facebook. Компанию обвиняют в передаче данных пользователей сторонним организациям. Социальной сети грозит уголовное дело.

Комиссия по защите персональной информации Южной Кореи оштрафовала Facebook. Причиной называют предоставление социальной сетью персональной информации пользователей другим операторам без их согласия. Сумма штрафа составляет 6,7 миллиарда вон (6,06 миллиона долларов), пишет engadget.

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Что известно

Проведенное комиссией расследование показало, что личная информация по меньшей мере 3,3 миллиона из 18 миллионов пользователей Facebook в Южной Корее была предоставлена сторонним операторам в период с мая 2012 по июнь 2018 года.

Комиссия отметила, что если кто-нибудь из пользователей прибегает к услугам сторонних операторов, используя авторизацию через Facebook, личная информация его друзей в социальной сети передается другим операторам без получения на это согласия.

В комиссии также хотят направить дело в прокуратуру страны для проведения уголовного расследования.

Мы способствуем расследованию, и мы сожалеем, что Комиссия по защите персональной информации потребовала возбуждения уголовного дела,

– заявила представитель Facebook в Южной Корее, отказавшись от дальнейших комментариев, поскольку Facebook еще не полностью ознакомился с подробностями данного решения.

Напомним, ранее компанию также оштрафовали в России. Facebook уже выплатила штраф в 4 миллиона рублей за отказ перенести на территорию РФ серверы с данными россиян. Московский суд обязал выплатить эту сумму еще в феврале. В 2015 году там начал действовать закон "О персональных данных", согласно которому вся информация о российских пользователях должна храниться на территории страны. В тот же день и по той же статье оштрафовали и Twitter.