Большинство наших пользователей, видимо, уже успели опробовать новый дизайн в Facebook. В течение года соцсеть постепенно предоставляла доступ к новому облику. При этом человек может вернуться к старому дизайну, а также высказать свои замечания и пожелания относительно нового.

Однако, уже осенью привычный для многих интерфейс Facebook исчезнет и все пользователи перейдут на новый дизайн. Об этом говорится в разделе поддержки соцсети.

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Когда это случится

В сообщении службы поддержки соцсети сказано, что пользователи смогут без проблем вернуть “классический внешний вид” Facebook до сентября 2020 года.

Начиная с сентября, каждый получит новый дизайн социальной сети,

– говорят в Facebook.

Поэтому чтобы привыкнуть к новому внешнему виду у пользователей чуть больше недели.

Какие изменения

Лента новостей будет размещена по центру и с белыми (или черными, в темном режиме) полями по бокам. Многие пользователи отметили, что такое размещение напоминает Twitter. И да, здесь появляется возможность выбрать темную тему.

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Вверху будут размещены несколько иконок:

Home

Pages

Watch (здесь транслируют популярные видеоролики)

Groups

Gaming (можно увидеть игровые стримы, а также страницы популярных игр).

Сторис размещены вверху, но они стали еще более выделенными.