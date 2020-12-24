Facebook предложила властям США помощь в создании новой социальной сети, чтобы избежать в свою сторону антимонопольных исков. Компания готова предоставить сторонним разработчикам свой программный код, чтобы те смогли быстрее разработать свою альтернативу социальной сети.

Таким образом компания пыталась показать, что не нарушает антимонопольное законодательство и не против конкуренции. По данным издания The Washington Post власти отказались от этого предложения.

Интересно Microsoft Flight Simulator получил поддержку VR

Что происходит

Информацию The Washington Post подтвердили три источника, знакомых с делом. Сообщают, что с предложением Facebook обратилась к следователям штата Вашингтон и федеральным властям, но там идею отвергли. Они посчитали, что этого недостаточно, чтобы решить все опасения по поводу конкуренции.

Напомним, что Федеральная торговая комиссия США совместно с генеральными прокурорами 48 штатов в начале декабря подали в суд на компанию Марка Цукерберга. Два антимонопольных иска утверждают, что компания скупает потенциальных конкурентов, фактически их "уничтожая".

В качестве примера власти приводят покупку социальной сети Instagram и сервиса обмена сообщениями WhatsApp, благодаря чему технологический гигант занял доминирующую позицию в сегменте социальных сетей.

В рамках этих разбирательств технологический гигант обвиняется в антиконкурентном поведении. Истцы требуют от суда обязать Facebook продать Instagram и WhatsApp.

Facebook все обвинения в свою сторону отрицает.