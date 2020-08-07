Компания Facebook разрешила своим сотрудникам работать дома до июля 2021 года. Такое решение руководство компании приняло после консультаций с экспертами в сфере здравоохранения.

Сотрудникам выдадут по 1 тысяче долларов на обустройство

О таком шаге компании во время вспышки коронавируса информирует CNN.

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Полагаясь на инструкции от государственных экспертов в сфере здравоохранения, и после обсуждения внутри компании, мы приняли решение разрешить нашим сотрудникам работать удаленно до июля 2021 года,

– сообщили в Facebook.

Кроме того, в компании пообещали выделить сотрудникам по 1 тысяче долларов. Эти деньги каждый может потратить на обустройство своего "домашнего офиса".

Ранее руководитель Facebook Марк Цукерберг сообщал, что в течение следующих 10 лет он планирует перевести до 50% сотрудников на дистанционную работу.

Ранее на такой шаг пошли в Google и Twitter

Отметим, что ранее аналогичное решение приняли и в Google. Работники компании из-за вспышки коронавируса могут работать дома до июля 2021 года. В Twitter пошли еще дальше: разрешили сотрудникам вообще не возвращаться в офис, а работать удаленно на постоянной основе.